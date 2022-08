McTavish récolte six points; le Canada pulvérise la Slovaquie

Mason McTavish et le Canada n’ont eu aucune pitié pour la Slovaquie au Championnat du monde de hockey junior, jeudi à Edmonton, l’emportant par la marque de 11 à 1.

Bien que l’unifolié ait remporté son premier match du tournoi face à la Lettonie, le résultat de 5 à 2 n’était pas particulièrement rassurant pour la suite du tournoi. L’équipe canadienne a effacé tout doute qu’elle était la formation à battre en Alberta en faisant pleuvoir les filets sur leurs rivaux slovaques.

McTavish a été étincelant dans la victoire en égalant le record canadien pour le plus de buts en un match au Mondial junior, avec quatre. Il s’est aussi fait complice de la deuxième réussite du tournoi de Connor Bedard et du filet de Will Cuylle.

Seulement 7️⃣ joueurs canadiens ont déjà inscrit 4 buts dans un match au #MondialJunior:



Mario Lemieux (1984)

Simon Gagné (1999)

Brayden Schenn (2011)

Taylor Raddysh (2017)

Maxime Comtois (2019)

Connor Bedard (2022 - hiver)

‼️Mason McTavish (2022 - été)‼️ pic.twitter.com/g5OnqtiQPn — Hockey Canada FR (@HockeyCanada_fr) August 12, 2022

L’espoir du Canadien de Montréal Joshua Roy a d’ailleurs permis à McTavish de réussir le tour du chapeau lors d’un deux contre zéro. Roy a aussi trouvé le fond du filet en fin de rencontre, portant son total à trois points en deux matchs.

La Slovaquie a vu ses chances de l’emporter s’envoler dès le premier vingt en accordant quatre buts. Brennan Othmann, employé à la gauche de McTavish et Bedard en deuxième moitié de duel, a triplé l’avance canadienne au premier vingt, suivi quelques minutes plus tard par Olen Zellweger, en avantage numérique.

Logan Stankoven a marqué le seul autre but du Canada sur le jeu de puissance. Zack Ostapchuk a terminé le travail de démolition des siens.

Seul Matej Kaslik a trompé la vigilance de Dylan Garand, auteur de 19 arrêts. Le Slovaque a profité d’une rondelle libre à l’embouchure du filet pour inscrire son troisième de la compétition.

Grâce à cette victoire, la «Feuille d’érable» passe au premier rang du groupe A avec six points.

Elle aura droit à son premier véritable test lorsqu’elle croisera le fer avec la Tchéquie, samedi.