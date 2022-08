Pierrick Dubé de retour chez les Lions

Les Lions de Trois-Rivières ont acquis mercredi les droits sur l’attaquant québécois Pierrick Dubé des Nailers de Wheeling en retour de considérations futures.

L’ailier de 21 ans a d’ailleurs disputé une dizaine de rencontres avec la formation trifluvienne, dans l’ECHL, la saison dernière. Il a récolté un but et trois mentions d’aide. C’est cependant dans l’uniforme des Cataractes de Shawinigan qu’il a davantage excellé, obtenant 44 points, dont 19 filets, en 36 sorties. En séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il a amassé 12 buts et six aides pour 18 points en 16 affrontements, menant les siens vers la conquête de la coupe du Président.

N'ayant pas été repêché dans la Ligue nationale, Dubé a été invité au plus récent camp de développement du Canadien de Montréal cet été. L’ancien des Remparts de Québec et des Saguenéens de Chicoutimi a terminé son stage chez les juniors, ayant totalisé 149 points en 219 parties dans le circuit Courteau.