Les Tigers congédient leur DG

Les Tigers de Detroit ont renvoyé leur directeur général Al Avila, mercredi, n’ayant pas remporté le moindre match éliminatoire depuis qu’il est en poste

Avila était à l’emploi du club depuis 2002, mais n’agissait comme DG que depuis 2015. Depuis qu’il occupe ce rôle, les Tigers n'ont jamais participé aux séries éliminatoires du baseball majeur.

«Lorsque j’ai décidé de faire un changement, je me suis assis avec Al et je l’ai remercié pour ses près de 20 ans au service de notre organisation, a commenté Christopher Illitch dans un communiqué. La loyauté et le dévouement d’Al ont servi d’exemple pour tous pendant son temps comme meneur dans notre département aux opérations baseball.»

«Pour près de 22 ans, j’ai donné mon cœur et mon âme pour cette équipe, a pour sa part commenté Avila. Nous avons célébré des succès et profité de beaux moments et je suis fier d’avoir travaillé avec tant de gens talentueux de cette organisation.»

Crédit photo : AFP

Malgré ces bons mots d’un côté comme de l’autre, les moments réjouissants ont été rares chez les Tigers depuis plusieurs années. Ainsi, Illitch espère qu’une nouvelle voix et une nouvelle perspective permettront de faire bouger les choses.

«Je veux rétablir notre momentum et notre progrès dans la mise en place d’une équipe gagnante et je suis déterminé à trouver [un DG] qui nous aidera à le faire, a ainsi précisé le dirigeant. Il arrivera dans une équipe avec plusieurs éléments fondateurs en place et avec un parcours excitant vers l’avant.»

«Pour être clair, le but est de construire une équipe qui gagnera sur une base régulière, qui se qualifiera pour les éliminatoires et ultimement, qui gagnera des Séries mondiales.»

Avant les matchs de mercredi, les Tigers montraient le deuxième pire dossier de la Ligue américaine, à 43-68.