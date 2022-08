Le dernier cas d’arbitrage salarial réglé

Les Red Wings de Detroit et le défenseur Jake Walman ont trouvé un terrain d’entente à l'aide d'un contrat d’une saison, de sorte qu’ils ont évité l’arbitrage salarial.

C’est du moins ce que le réseau Sportsnet a avancé, mercredi matin. Il s’agirait d’un pacte à un volet – un prérequis pour le clan du joueur – qui lui rapportera 1,05 million $.

Walman, 26 ans, a totalisé trois buts et 10 points en 51 parties avec les Blues de St. Louis et les Red Wings en 2021-2022. Il avait été acquis par le club du Michigan en compagnie d’Oskar Sundqvist et d’une sélection de troisième tour en 2023 en retour de Nick Leddy et de Luke Witkowski.

Avant la dernière campagne, Walman avait été limité à 25 matchs dans la Ligue nationale au cours desquels il a récolté un but et une aide. Repêché en troisième ronde par les Blues en 2014, il a également pris part à 189 rencontres dans la Ligue américaine.

L'arrière et les Red Wings devaient présenter leurs arguments devant un arbitre jeudi. Avec cette entente, il n’y a plus aucune audience prévue pour cet été en arbitrage salarial.