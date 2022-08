Le Canada sera champion, selon les preneurs aux livres

Si les prévisions du site Mise-o-jeu + s’avèrent bonnes, le Canada gagnera la médaille d’or au Championnat mondial de hockey junior qui s’est amorcé mardi à Edmonton.

Quelques heures avant le premier match de l’unifolié prévu contre la Lettonie mercredi, la plateforme de paris sportifs établissait à 2,25 la cote pour un triomphe du pays en finale. Les amateurs de hockey davantage audacieux peuvent tenter leur chance avec la Finlande (4,00) et les États-Unis (4,75), tandis que la Suède est également bien perçue à 5,75.

Derrière, des nations comme la République tchèque (18,00) et la Slovaquie (34,00) permettront de rapporter gros si elles causent la surprise en empochant l’or. Également, le site ne croit pas réellement aux chances de l’Allemagne et de la Suisse, cotées à 91,00. Pour leur part, l’Autriche (601,00) et les Lettons (751,00) font figure de négligés.

La compétition prendra fin le 20 août avec les duels pour les médailles.