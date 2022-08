Encore un bel effort de Charles Leblanc

Charles Leblanc obtient de plus en plus la confiance des Marlins de Miami et il leur a bien rendu mercredi soir en inscrivant son nom au tableau dans un revers de 4 à 3 face aux Phillies, à Philadelphie.

Le Québécois frappait du cinquième rang et il a produit un deuxième point cette saison, en quatrième manche.

Les visiteurs ont pris une avance de 2 à 0 grâce au simple de Leblanc, qui permettait à J.J. Bleday de croiser la plaque.

Le joueur de 26 ans a continué à atteindre les coussins avec deux coups sûrs dans ce match. Il montre désormais une moyenne au bâton de ,429.

Ce fut toutefois une nouvelle défaite pour les pauvres Marlins (49-61), qui montrent une fiche de 2-8 avec Leblanc dans l’alignement. Les Phillies (62-48) ont amassé trois points en neuvième manche grâce à des simples payants de Brandon Marsh, Kyle Schwarber et J.T. Realmuto pour se sauver avec le match.

-Le match entre les Blue Jays de Toronto et les Orioles de Baltimore a été repoussé en raison de la pluie. Les deux équipes disputeront un programme double le 5 septembre.