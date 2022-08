En pleurs, Serena fait ses adieux à Toronto

L’Américaine Serena Williams a été dominée par la Suissesse Belinda Bencic, 12e mondiale, au deuxième tour de l’Omnium Banque Nationale à Toronto, 6-2, 6-4, mercredi. Il s'agit vraisemblablement de son dernier tour de piste en sol canadien, elle qui a fait ses adieux en pleurs.

«Je vous aime, a-t-elle lancé sous les bruyants applaudissements de la foule. Je ne suis pas bonne pour faire mes adieux, comme j’ai dit dans l’article, mais... adieu. Adieu!»

La triple championne du tournoi canadien, âgée de 40 ans, a annoncé qu’elle se retirera bientôt de la compétition. L’ex-numéro 1 mondiale n’avait pas plié l’échine avant les demi-finales à Toronto depuis 2005. Elle a atteint les demi-finales ou mieux lors de ses six dernières apparitions.

Williams avait remporté lundi son premier match de l'année, six semaines après son retour manqué à Wimbledon, sera attendue la semaine prochaine à Cincinatti avant les Internationaux des États-Unis à la fin du mois, qu'elle a remporté à six reprises et qui semble être l'endroit désigné pour des adieux.

Championne olympique l'été dernier, Bencic en est à sa troisième apparition à Toronto.