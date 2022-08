WTA: quatre ans de tennis féminin de plus à TVA Sports

La chaîne TVA Sports a annoncé mardi le prolongement de son entente avec la WTA, accord désormais en vigueur jusqu’à la fin de 2026.

Ainsi, la Québécoise Leylah Fernandez, la Canadienne Bianca Andreescu et les autres vedettes féminines du tennis féminin mondial continueront de briller sur les ondes de TVA Sports, diffuseur francophone exclusif du circuit professionnel qui présente des matchs chez les femmes depuis 2013. Le réseau diffusera tous les tournois WTA 500 et 1000 ainsi que les compétitions 250 mettant en vedette les joueuses du pays. Les téléspectateurs auront donc l’occasion de suivre leurs athlètes favorites dans les différents événements de la WTA tout au long de la saison.

«Nous sommes très heureux et fiers de renouveler notre entente à long terme, a déclaré dans un communiqué Louis-Philippe Neveu, directeur général de TVA Sports. Il est important pour nous de pouvoir continuer à présenter les meilleures joueuses de tennis au monde et de pouvoir suivre l’émergence de nos talents sur la scène mondiale, dont Bianca Andreescu et Leylah Fernandez. Cette entente vient bonifier notre offre pour les abonnés et nous sommes persuadés que ces rendez-vous avec les meilleures joueuses au monde sont des incontournables de notre programmation.»

Pour sa part, la présidente de la WTA, Micky Lawler, est tout aussi heureuse du prolongement de cette association.

«TVA Sports accueille les partisans franco-canadiens de la WTA depuis 2013 et nous sommes ravis de prolonger ce partenariat jusqu’en 2026, a-t-elle expliqué. La chaîne s’engage à mettre en valeur le tennis féminin au moment où le sport connaît un essor au Canada. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous continuerons de collaborer avec elle au cours des saisons à venir pour faire rayonner notre sport sur leur remarquable plateforme.»

Cette semaine, le public québécois pourra suivre les exploits des participantes de l’Omnium Banque Nationale dont le volet féminin se déroulera à Toronto jusqu’à dimanche inclusivement.