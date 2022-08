Une fracture pour Matt Carpenter

Le joueur des Yankees de New York Matt Carpenter sera absent pour une période indéterminée puisqu’il s’est fracturé le pied gauche en frappant une fausse balle, lundi contre les Mariners à Seattle.

L’incident est survenu en première manche. Il s’agissait d’une deuxième prise pour Carpenter, qui a terminé sa présence au bâton dès le tir suivant lorsqu’il a été retiré sur élan. Il n’est pas revenu sur le terrain par la suite.

Carpenter n’est certainement pas étranger à l’excellente saison des Yankees, qui montrent un dossier de 71-39 au premier rang de la section Est de l’Américaine. L’Américain de 36 ans a maintenu une moyenne au bâton de ,305, claquant 15 circuits et produisant 37 points en 47 rencontres.

Les derniers moments sont toutefois plus difficiles puisque les Bombardiers du Bronx avaient perdu leurs cinq plus récentes sorties avant de vaincre les Mariners 9 a 4. Ils doivent notamment se débrouiller sans Anthony Rizzo et Giancarlo Stanton, tous les deux blessés.