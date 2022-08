Une autre fracture pour Chris Sale

Le lanceur Chris Sale a été opéré, lundi, afin de traiter une vilaine fracture à un poignet subie deux jours plus tôt lors d’un accident de vélo.

C’est ce que les Red Sox de Boston ont annoncé, mardi. L’intervention, qui a nécessité le réalignement du radius distal ainsi que l’installation d’un implant pour fixer l’os. Il ratera ainsi le reste de la saison 2022, mais devrait être prêt pour le camp d’entraînement l’année prochaine.

Sale a déjà subi plusieurs fractures cette année. Il s’était déjà cassé une cote et un auriculaire, de sorte qu’il a été limité à deux matchs cette saison. L’Américain de 33 ans a permis deux points mérités, cinq coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et deux tiers tout en retirant cinq frappeurs sur des prises.

Sans lui, les Red Sox croupissent au cinquième et dernier rang de la section Est de la Ligue américaine en vertu d’un dossier de 54-56. Ils devaient accueillir les Braves d’Atlanta, mardi soir.