Un coup sûr dans la défaite pour Charles Leblanc

Les matchs se suivent et se ressemblent pour Charles Leblanc et les Marlins de Miami. Le Québécois a encore réussi à frapper un coup sûr, mais les siens se sont inclinés 4 à 1 face aux Phillies de Philadelphie, mardi au Citizens Bank Park.

En début de deuxième manche, Leblanc a envoyé en lieu sûr une offrande de Zack Wheeler (11-5), lui permettant d’atteindre le premier but. Il n’a toutefois pas été en mesure de produire un point ou d’atteindre lui-même le marbre en quatre présences au bâton.

Wheeler a d’ailleurs été excellent en ne permettant qu’un point mérité sur cinq coups sûrs en six manches. Les trois releveurs qui lui ont succédé ont aussi mystifié les cogneurs des Marlins.

Ce fut plus difficile pour Braxton Garrett (2-6), responsable de tous les points accordés par les Marlins. J.T. Realmuto a été son plus grand tortionnaire, réussissant un double productif en première manche et un circuit en quatrième.

Jean Segura l’a d’ailleurs imité quelques instants plus tard en cognant sa septième longue balle de la saison.

JJ Bleday a offert le seul moment de réjouissance aux Marlins avec un circuit en quatrième manche, seulement son deuxième de la saison.

Shane Bieber sans pitié pour les Tigers

Au Comerica Park, l’artilleur Shane Bieber s’est complètement moqué des frappeurs des Tigers de Detroit et les Guardians de Cleveland l’ont emporté 5 à 2.

Bieber (7-6) a passé huit frappeurs dans la mitaine en sept manches et a blanchi ses rivaux. Il n’a permis que quatre coups sûrs.

Amed Rosario a frappé un double productif pour les Guardians, avant de lui-même croiser le marbre lorsque Oscar Gonzalez a fait de même une manche plus tard. Josh Naylor, avec un simple, et Austin Hedges, avec un ballon-sacrifice, ont aussi forgé l’avance des visiteurs.

Tyler Alexander (2-6) aurait mérité un meilleur sort du côté des Tigers. Il a ajouté la défaite à son dossier même s’il n’a permis que deux points sur sept coups sûrs en sept manches.