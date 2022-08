Serena Williams se retirera bientôt

La légendaire joueuse de tennis Serena Williams a annoncé qu’elle prendrait sa retraite dans les prochaines semaines.

L’athlète, qui aura 41 ans à la fin du mois de septembre, a expliqué qu’elle était prête à passer à la prochaine étape de sa vie dans un long papier publié dans le magazine Vogue.

«Le compte à rebours a commencé, a notamment écrit Williams. Je dois me concentrer sur les tâches de mère, mes objectifs spirituels, et enfin découvrir une différente, mais excitante Serena. Je vais savourer ces prochaines semaines.»

L’Américaine a dominé son sport pendant de nombreuses années, récoltant au passage 39 titres du Grand Chelem, dont 23 en simple. Elle a également remporté un impressionnant total de 73 victoires en solitaire lors de tournoi de la WTA.

Il semble que Williams vise un dernier gain majeur lors des prochains Internationaux des États-Unis avant de tirer ensuite sa révérence. Elle a également évoqué la possibilité d’égaler le record de 24 victoires en tournoi du Grand Chelem de l’Australienne Margaret Court.

«Je ne sais pas si je serai prête à gagner New York, mais je vais essayer. Et les tournois préparatoires seront amusants. Je sais qu'il y a un fantasme de certains partisans dans lequel j'aurais pu égaler Margaret à Londres [Wimbledon], puis peut-être battre son record à New York. Puis, lors de la cérémonie de remise des trophées, dire "À plus!" Je comprends. C'est un bon fantasme. Mais je ne cherche pas un moment cérémoniel et final sur le terrain.»

«Je suis nul pour les adieux, la pire du monde. Mais sachez que je vous suis plus reconnaissant que je ne pourrai jamais l'exprimer avec des mots. Vous m'avez porté à tant de victoires et tant de trophées. Cette version de moi va me manquer, cette fille qui jouait au tennis. Vous allez me manquer», a conclu Williams en s’adressant à ses partisans.

Présentement, Williams dispute l’Omnium Banque Nationale à Toronto. Elle a remporté son affrontement du premier tour 6-3 et 6-4 face à l’Espagnole Nuria Párrizas Díaz. Elle renouera avec le terrain mercredi.