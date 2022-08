Nick Chubb ne veut pas voir partir Kareem Hunt

Même s’ils sont en compétition sur le terrain, les porteurs de ballon Nick Chubb et Kareem Hunt sont de grands amis, et le premier désire plus que tout que le second demeure avec les Browns de Cleveland.

Hunt, originaire de la banlieue de Cleveland, avait indiqué plus tôt cet été qu’il aimerait poursuivre l'aventure avec les Browns, alors qu’il doit écouler en 2022 la dernière saison prévue à son contrat. Or, il semble qu’il n’a pas aimé les offres de prolongation des Browns puisqu’il aurait changé son fusil d’épaule et demandé une transaction, récemment.

À lire aussi: Pier-Olivier Lestage se dit prêt

Hunt a ainsi reçu l’appui non négligeable de Chubb, l’un des meilleurs porteurs du circuit depuis qu’il a été repêché en 2018.

«Je pense que c'est vraiment important [de garder Hunt], a lancé Chubb après l’entraînement des siens, lundi, selon des propos rapportés par la chaîne NFL Network. C'est mon meilleur ami, sur et en dehors du terrain. C'est une personne formidable à côtoyer. Je ne peux pas imaginer jouer sans lui. Je veux qu'il soit ici, quoi qu'ils fassent pour le garder ici. Je veux jouer avec Kareem.»

Si Chubb a parcouru pas moins de 1259 verges en 14 parties en 2021, marquant huit touchés, Hunt a quant à lui été limité à 386 verges en huit matchs en raison de blessures. Il compte deux saisons de 1000 verges au sol depuis ses débuts dans la NFL il y a cinq ans.