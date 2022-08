Les Hurricanes s’entendent avec Necas

Les Hurricanes de la Caroline ont réglé l’un des seuls dossiers restants sur leur table, mardi, en octroyant un contrat de deux saisons à l’attaquant Martin Necas.

L’entente rapportera six millions $ au total au Tchèque, soit 2,5 millions $ la première année et 3,5 millions $ lors de la suivante, a confirmé l’organisation qui évolue à Raleigh.

«Martin est un jeune et dynamique fabricant de jeu, a expliqué le directeur général des Hurricanes Don Waddell, par voie de communiqué. Il possède une combinaison de vitesse et d’habiletés qui appartient à l’élite et il continuera de s’améliorer.»

Ancien choix de première ronde (12e au total) des «Canes» en 2017, l’athlète de 23 ans a amassé au moins 40 points lors d’une deuxième saison de suite en 2021-2022, lui qui a arrêté son compteur à 40 points en 78 duels. Il s’agit tout de même d’une légère régression, lui qui avait noirci la feuille de pointage 41 fois en seulement 53 matchs la saison précédente. Avant d’apposer sa signature au bas de cette nouvelle entente, il était joueur autonome avec compensation.

Necas devra redoubler d’efforts s’il souhaite obtenir des minutes de temps de jeu en 2022-2023, lui qui fera partie d’un groupe d’attaquants talentueux comprenant entre autres Andrei Svechnikov, Sebastian Aho, Max Pacioretty, Teuvo Teravainen, Jordan Staal et l’ancien du Canadien de Montréal Jesperi Kotkaniemi.