Les artilleurs des Capitales musèlent les ValleyCats

Les Capitales de Québec ont pu compter sur une performance inspirée de leurs lanceurs et ont jailli en toute fin de duel pour battre les ValleyCats de Tri-City 3 à 1, mardi au Stade Canac.

Après avoir mis fin à une pénible séquence de huit revers en battant les Aigles de Trois-Rivières de façon étincelante dimanche, les hommes de Patrick Scalabrini semblent avoir véritablement tourné la page sur ce chapitre sombre de leur campagne.

Encore bien campés au premier rang de la section Est de la Ligue Frontière, les «Caps» accusent toutefois un match de retard sur les Wild Things de Washington, qui dominent le classement général.

Dans le duel du jour, les deux équipes se livraient une bataille défensive corsée jusqu’en huitième manche. Le lanceur partant des visiteurs, Joey Gonzalez, a laissé sa place au releveur Adam Hofacket, et ce dernier est parvenu à retirer sans trop de peine Yoelkis Guibert et Yordan Manduley. Il a toutefois permis coup sur coup un double à David Glaude et une longue balle à Jeffry Parra, ouvrant la voie à une victoire des hôtes.

C’est un résultat malheureux pour Gonzalez, qui avait été magistral au monticule pendant sept manches. Il n’a alloué qu’un point mérité sur trois coups sûrs, en plus de retirer cinq frappeurs sur des prises.

Guibert a profité de son seul moment de faiblesse pour inscrire l’autre point des «Caps», atteignant le marbre à la suite d’un mauvais lancer.

Miguel Cienfuegos a aussi été dominant en tant qu’homme de confiance de l’équipe de la Vieille Capitale. Malgré un faux pas en troisième manche, lorsque Brantley Bell a expédié son offrande à l’extérieur des limites du terrain, il a rempli son mandat en allouant un point mérité et six coups sûrs en six manches.

Les releveurs Ian Codina, Samuel Adames et Nick Horvath ont ensuite uni leurs efforts pour clouer le cercueil des ValleyCats. Aucun d’entre eux n’a permis à un joueur adverse d’atteindre le premier coussin.

Même s'ils n'ont pas réussi à produire de points, Glaude et Manduley se sont illustrés au bâton avec deux coups sûrs. Les visiteurs n'ont aussi vu que deux de leurs joueurs réussir plus d'une frappe en lieu sûr: Bell et Cito Culver.

L’équipe de Tri-City tentera de prolonger le suspense en remportant le deuxième match de cette série qui en comporte trois, qui aura lieu mercredi.