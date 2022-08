Jackie Bradley fils débarque à Toronto

La date limite des transactions du baseball majeur est derrière nous, mais les Blue Jays de Toronto sont tout de même parvenus à ajouter de la profondeur à leur groupe de voltigeurs en paraphant une entente d’un an avec Jackie Bradley fils.

Libéré par les Red Sox de Boston la semaine dernière, Bradley est un champion des Séries mondiales qui a plus de 1000 matchs professionnels derrière la cravate. Ses plus belles années sont toutefois vraisemblablement derrière lui; il n’a produit que 29 points et frappé trois longues balles en 92 parties cette saison.

Le joueur de 32 ans natif de la Virginie avait paraphé un contrat de deux ans d’une valeur de 24 millions $ avec les Brewers de Milwaukee en mars 2021, mais n’a disputé qu’une saison au Wisconsin avant d’être échangé à l’équipe qui l’avait repêché en 2011.

Cette signature a forcé les Blue Jays à rétrograder le Québécois Otto Lopez dans les rangs AAA, et à désigner pour assignation le lanceur Matt Peacock.