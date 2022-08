Hubert Hurkacz continue sa route

Le Polonais Hubert Hurkacz, huitième tête de série de l’Omnium Banque Nationale, a accédé au troisième tour du tournoi montréalais en battant le Finlandais Emil Ruusuvuori, tard mardi.

Hurkacz, qui disputait son premier match après avoir bénéficié d’un laissez-passer, aurait voulu fermer les livres plus tôt, mais ne crachera certainement pas sur sa victoire de 6-3, 6-7 (4) et 6-2 aux dépens de la 44e raquette mondiale.

Au premier set, l’athlète de 25 ans a ravi le service de son rival lors du sixième jeu et n’a plus regardé derrière.

Ruusuvuori lui a offert une chance en or de clore le débat plus tôt au deuxième set en ratant plusieurs balles de manche alors qu’il menait 6-5. Le Finlandais a toutefois persisté et finalement forcé la tenue d’un set ultime en remportant le bris d'égalité, mais a manqué de gaz en fin de duel.

Rappelons que Ruusuvuori avait fait mordre la poussière à Stan Wawrinka au premier tour.

Hurkacz se mesurera au gagnant du match entre l’Argentin Diego Schwartzman (12e) et l’Espagnol Albert Ramos-Vinolas. Ce dernier a montré la sortie au joueur invité David Goffin en deux manches de 7-6 (2) et 6-2.

Par ailleurs, Schwartzman a atteint le deuxième tour de ce tournoi de la série ATP1000 non sans difficulté. L’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina lui a livré une bonne bataille avant de baisser pavillon 1-6, 6-3 et 6-4.