Donner au suivant, la nouvelle mission de Raphaël Gagné

Après une carrière fructueuse en vélo de montagne, Raphaël Gagné se fait maintenant un plaisir de redonner à la relève comme entraîneur depuis quelques mois.

L’homme de 35 ans a décidé qu’il était temps de donner au suivant, après avoir notamment connu la victoire aux Jeux panaméricains, en 2015, et participer aux Jeux olympiques de Rio, l’année suivante.

«J’ai eu une belle carrière et, à un moment donné, pendant la pandémie, après ne pas avoir été sélection pour les Jeux olympiques, je me suis mis tranquillement à passer à autre chose, a-t-il expliqué, lors de la 30e édition du Vélirium, au Mont-Sainte-Anne. J’ai mon baccalauréat en enseignement physique et je voulais aller de l’avant.»

Raphaël Gagné signale que plusieurs opportunités se sont présentées depuis sa décision. Il a enseigné au cégep de Sainte-Foy et au secondaire à l’École Le Sommet, en plus de répondre à des demandes de plusieurs jeunes athlètes en cyclisme. Il est aussi instructeur technique pour perfectionner les athlètes.

«J’ai complété tous les niveaux comme entraîneur, a-t-il précisé. Je suis maintenant un entraîneur de niveau trois qui peut s’exercer au niveau national [...]. J’ai toujours eu ce projet en tête. J’aime redonner à la relève. Je réponds à un besoin pour la préparation et le soutien technique des athlètes. Mon expérience m’aide à donner des conseils judicieux aux athlètes. On ne peut pas leur enseigner 1000 affaires avant la course. Il faut savoir doser.»

«J’ai le goût de redonner, a-t-il ajouté. Le sport m’a beaucoup donné.»

Objectifs

À long terme, celui qui réside à Lac-Beauport a plusieurs projets qui pourraient l’intéresser.

«Le poste de l’Équipe du Québec pourrait m’intéresser, a-t-il confié. À l’équipe nationale, il y a des demandes pour le programme de développement chez les juniors. Il va peut-être y avoir des portes qui vont s’ouvrir. Présentement, je suis très heureux de développer l’académie de vélo de montagne Sentiers du moulin. C’est le fun d’initier les gens au vélo.»

Raphaël Gagné veut avant tout partager sa passion pour veiller à ce que les jeunes s’amusent.

«Pour avoir des athlètes de haut niveau, ça prend beaucoup de jeunes qui s’amusent en faisant du sport, a-t-il partagé. Ce n’est pas vrai qu’à 5 ans ou 12 ans, tu vas avoir du fun à seulement forcer.»

Chose certaine, il ne regardera pas derrière. Et, lorsqu’il le fait, il est particulièrement fier de sa carrière qui est désormais du passé.

«On a souvent parlé de résilience dans ma carrière, a-t-il souligné. J’ai été malade avec des infections des voies respiratoires, j’ai traversé plusieurs épreuves et j’ai toujours cru en moi. C’est ma résilience qui rend le plus fier lorsque je repense à ma carrière.»