Concours d'habiletés de la MLS dès 20h30

Les meilleurs joueurs de la MLS et de la LIGA MX s'affronteront dans un concours d'habiletés, dès 20h30, mardi soir.

Dix représentants de chacune des ligues s’affronteront dans une série de cinq épreuves. Les joueurs seront ainsi jugés sur les tirs au but, le contrôle de ballon, les centres et les frappes à la volée ainsi que les passes. L’ultime défi sera celui de la barre transversale, où le but est d’atteindre le haut de la cage d’une frappe du milieu de terrain.

Pour représenter le circuit Garber, les dirigeants ont fait appel à deux vedettes qui ont récemment rejoint la ligue, soit l’Italien Lorenzo Insigne (Toronto FC) et le Mexicain Hector Herrera (Dynamo de Houston). Les autres participants de la ligue seront les attaquants Jesus Ferreira (FC Dallas) et Javier Hernandez (Galaxy de Los Angeles), les milieux de terrain Sebastian Driussi (Austin FC), Carles Gil (Revolution de la Nouvelle-Angleterre), Hany Mukhtar (Nashville SC) et Emanuel Reynoso (Minnesota United) et les gardiens Sean Johnson (New York City FC) et Dayne St. Clair (Minnesota United).

Rappelons que le défenseur canadien Kamal Miller est le seul délégué du CF Montréal pour la partie des étoiles, lui qui a été l’un des choix du commissaire Don Garber.