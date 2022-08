Patrice Bernier sera honoré par le CF Montréal

Intronisé au Temple de la renommée de Canada Soccer en juin, Patrice Bernier sera de nouveau honoré, cette fois, par son ancien club, le CF Montréal, le 20 août.

Celui qui a déjà été le capitaine de l’organisation de la Belle Province se verra rendre un hommage lors d’un match au Stade Saputo, contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Le club du Massachusetts est la dernière équipe que Bernier a affrontée durant sa carrière, le 22 octobre 2017, inscrivant au passage son 20e et dernier filet en saison régulière pour la formation montréalaise.

«Je connais Patrice depuis plus de 25 ans et j'ai été privilégié de jouer avec lui au niveau amateur, universitaire, professionnel avec l'Impact et en équipe nationale, a déclaré le président et chef de la direction du CF Montréal, Gabriel Gervais. Il a beaucoup donné pour le soccer et la communauté, autant sur la scène provinciale que nationale. Il mérite entièrement cet honneur. Je suis fier qu'un des nôtres, un ancien capitaine qui a marqué l'histoire du Club, s'ajoute à la liste des grands immortalisés au Temple de la renommée du soccer canadien.»

Membre du CF Montréal (anciennement l’Impact) lorsque l’équipe a fait le saut en Major League Soccer (MLS), en 2012, Bernier a conclu cette première campagne comme meilleur buteur de l’équipe, avec neuf réussites. Il a terminé sa carrière dans le circuit Garber avec 159 matchs joués au total, dont huit en séries éliminatoires, amassant 15 buts et 28 passes décisives. Il s’est aussi vu décerner le brassard de capitaine en 2014, un titre qu’il a porté jusqu’à sa retraite.

Bernier a aussi contribué au succès des siens en Ligue des champions de la CONCACAF, aidant le club montréalais à atteindre la finale, en 2015.

En plus d’avoir été intronisé au Temple de la renommée du soccer canadien, l’homme aujourd’hui âgé de 42 ans avait été intronisé au Temple de la renommée du soccer québécois, en 2017. Il occupe désormais un poste d’analyste des matchs du CF Montréal, sur la chaîne TVA Sports.