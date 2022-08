Les Orioles s’approchent dangereusement des Jays

Les Blue Jays de Toronto devront éviter les faux pas contre les Orioles s’ils souhaitent préserver une avance saine dans la course aux séries éliminatoires pour une place d’équipe repêchée. Lundi à Baltimore, ils ont trébuché une première fois en s’inclinant 7 à 4.

En retard par la marque de 6 à 2 après sept manches, les visiteurs se sont réveillés à leur huitième tour au bâton. Raimel Tapia a d’abord cogné un simple d’un point, puis Danny Jansen a frappé un ballon-sacrifice, réduisant l’écart à deux points.

Arrivé en renfort au monticule, alors qu’il y avait deux coureurs sur les sentiers et deux retraits enregistrés, Felix Bautista a mis fin à la menace en forçant Whit Merrifield à frapper un roulant.

En retard par trois points au début de la neuvième manche, après avoir vu les Orioles ajouter un point à leur tour à la plaque, les Jays ont de nouveau menacé, permettant à leurs deux premiers frappeurs d’atteindre les coussins. Bautista a toutefois enregistré les trois retraits suivants, signant son cinquième sauvetage de la campagne.

Au classement, la seule formation canadienne du baseball majeur maintient le premier rang des équipes repêchées, un match et demi devant les Rays de Tampa Bay et les Mariners de Seattle. Ces derniers jouaient toutefois tard en soirée, lundi. Les Rays, pour leur part, se sont approchés à un match et demi des Rays et des Mariners.

Les Blue Jays ne devront pas prendre les Orioles à la légère d’ici la fin de la saison, alors que les deux formations joueront cinq séries entre elles, incluant celle-ci qui s’étirera jusqu’à mercredi.

Encore des ennuis pour Kikuchi

Les matchs se suivent et se ressemblent malheureusement trop pour la formation torontoise quand Yusei Kikuchi agit à titre de lanceur partant.

Face aux Orioles, l’inconstant artilleur a été de nouveau mis à l’épreuve, forçant ses coéquipiers à jouer du baseball de rattrapage.

Kikuchi (4-6) a donné trois points aux favoris de la foule dès la manche initiale, avant d’en permettre deux autres en troisième manche. Il a finalement été retiré après cinq manches de travail, ayant alloué cinq points sur six coups sûrs et trois buts sur balles.

Les hommes de John Schneider espèreront un peu plus de constance lors du second duel de la série, mardi, eux qui devraient voir le jeune Alek Manoah entamer la partie.