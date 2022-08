Kevin Durant ne veut plus jouer pour Steve Nash

La vedette des Nets de Broolyn Kevin Durant ne voudrait plus jouer pour l’entraîneur-chef Steve Nash, ce qui serait l’élément déclencheur de sa requête d’échange.

L’athlète de 33 ans n’a plus confiance en l’ancien joueur canadien et le directeur général Sean Marks pour mener à bien sa quête d’un troisième championnat de la NBA, selon des sources du média The Athletic. Durant aurait même fait part de ses doutes au propriétaire des Nets, Joe Tsai, réitérant sa demande d’être transigé. Il aurait même imposé un ultimatum, demandant de choisir entre lui ou Marks et Nash.

L’ancien membre des défunts SuperSonics de Seattle, du Thunder d’Oklahoma City et des Warriors de Golden State, a initialement demandé un transfert au mois de juin, moins d’un an après avoir apposé sa signature au bas d’une prolongation de contrat de quatre saisons, d’une valeur de 198 millions $, qui entre en vigueur en 2022-2023.

Toujours selon le média spécialisé, les Nets ont parlé à pratiquement toutes les équipes de la NBA afin de trouver un terrain d’entente pour transiger leur talentueux, mais controversé, joueur de 6 pi 10 po. Les Raptors de Toronto seraient d’ailleurs parmi les plus sérieux candidats, tout comme le Heat de Miami et les Celtics de Boston, mais le prix demandé par la formation new-yorkaise serait beaucoup trop élevé.

La saison morte rocambolesque des Nets ne fait donc que se poursuivre, eux qui ont même considéré transiger leur autre vedette, Kyrie Irving, après avoir échoué dans leur tentative de prolonger son contrat.