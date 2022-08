Jeux du Commonwealth: le Canada termine troisième

Le Canada a pris le troisième rang du classement des médailles aux Jeux du Commonwealth à Birmingham, en Angleterre.

L’unifolié a conclu les compétitions avec un total de 92 médailles, dont 26 en or, 32 en argent et 34 en bronze. Il a été devancé par l’Australie et l’Angleterre, qui ont respectivement récolté 178 et 173 médailles.

Lundi, l’Ontarienne Michelle Li a remporté la dernière breloque canadienne en s’inclinant en finale individuelle au badminton féminin.

La résidence de Markham a été défaite en deux manches de 21-15 et 21-13 contre l’Indienne Venkata Sindhu Pursala.

À la piscine, les plongeurs Rylan Mackenzie-Wiens et Celina Jayne Toth ont terminé cinquièmes de l’épreuve synchronisée mixte à la plateforme de 10 m. Au tremplin de 3 m, les Canadiens Bryden Robert Hattie et Margo Claire Erlam ont pris le sixième rang.