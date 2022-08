Emil Ruusuvuori résiste à «Stan the Man»

Dame Nature a compliqué la tâche d’à peu près tout le monde à l’Omnium Banque Nationale, lundi, au Stade IGA, mais elle n’a pas empêché le Finlandais Emil Ruusuvuori de signer sa première victoire en carrière à ce tournoi.

Le 44e joueur de l’ATP et ex-quatrième raquette mondiale chez les juniors a vaincu le vétéran Stan Wawrinka en trois manches de 6-3, 3-6 et 6-3 dans un duel de premier tour ayant pris son envol avec environ quatre heures de retard.

• À lire aussi: «Je suis Daniil Medvedev et je veux gagner»

• À lire aussi: Félix Auger-Aliassime calme et serein

Aussi, la jeunesse a eu raison de l’expérience, même si le Suisse ne faisait pas vraiment ses 37 ans sur le court central. Tenace, celui qui a subi des opérations au genou gauche en 2017 et au pied gauche quatre ans plus tard a soumis son vis-à-vis à certains longs échanges. Ainsi, il a notamment créé l’égalité 3-3 au deuxième set avec un bris à sa quatrième chance de saisir le service adverse. Il a d’ailleurs empoché quatre jeux consécutifs pour provoquer la tenue de la manche décisive.

Cependant, la détermination du vainqueur âgé de 23 ans a finalement rapporté au dernier set quand il a capitalisé sur deux fautes directes d’affilée de son opposant pour réussir le bris à sa quatrième opportunité de suite et prendre une avance de 4-2. L’auteur d’un 25e gain cette saison a terminé le travail au dernier jeu, non sans avoir eu à sauver une balle de bris. Un coup droit en croisé lui a permis de régler le dossier de l’ancien détenteur du troisième échelon du circuit mondial et actuel 322e en 2 h 10 min.

En deuxième ronde, Ruusuvuori aura un rival redoutable : le Polonais Hubert Hurkacz, huitième tête de série.

Peu d’action

Les amateurs espérant voir à l’œuvre le Britannique Andy Murray sur le central en journée ont certes été déçus, son duel contre l’Américain Taylor Fritz étant repoussé au lendemain. L’ex-numéro 1 de l’ATP a obtenu une invitation des organisateurs et aura fort à faire contre la 10e tête de série, qui a déjà décroché deux titres cette saison.

Quelques rencontres ont par ailleurs pu être jouées sur les courts secondaires en fin d’après-midi. Le Slovaque Alex Molcan, 42e au monde, a défait le Californien Mackenzie McDonald (72e) en deux sets de 7-6 (1) et 6-4.

De son côté, l’ancienne huitième raquette mondiale Karen Khachanov, aujourd'hui 28e, a trimé dur avant de battre l’Argentin Francisco Cerundolo (27e). Le Russe a nécessité 2 h 43 min pour l’emporter en trois manches de 7-6 (4), 5-7 et 6-3.

En double, Hurkacz et son compatriote Jan Zielinski ont surpris les sixièmes favoris, l’Allemand Tim Puetz et le Néo-Zélandais Michael Venus, 6-3 et 7-6 (4) dans ce qui fut le premier affrontement de tableau principal officiellement complété à l’Omnium Banque Nationale à Montréal cette année.