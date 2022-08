Dave Lowry se trouve du boulot à Seattle

Après avoir terminé la dernière campagne comme entraîneur-chef intérimaire des Jets de Winnipeg, Dave Lowry retrouvera son rôle d’adjoint en 2022-2023, cette fois avec le Kraken de Seattle.

C’est ce que la dernière équipe d’expansion de la Ligue nationale de hockey (LNH) a annoncé, lundi.

Lowry avait remplacé l'entraîneur-chef des Jets Paul Maurice lorsque ce dernier a démissionné cet hiver. Il avait toutefois été incapable de convaincre le directeur général Kevin Cheveldayoff de lui offrir le rôle de façon permanente.

Lowry a également été instructeur adjoint avec les Flames de Calgary (2009 à 2012) et les Kings de Los Angeles (2017-2019). Auparavant, il a disputé 1084 parties dans la LNH avec les Canucks de Vancouver, les Blues de St. Louis, les Panthers de la Floride, les Sharks de San Jose et les Flames, récoltant 164 buts et 351 points.

«Dave apporte son expérience à notre équipe d'entraîneurs, a déclaré le DG Ron Francis dans un communiqué. Il a eu une longue et fructueuse carrière de joueur dans la LNH et possède une expérience significative d'entraîneur dans la LNH et chez les juniors. Dave sera un ajout précieux au personnel de Dave Hakstol.»

Lowry a également dirigé les Hitmen de Calgary, les Royals de Victoria et les Wheat Kings de Brandon, dans la Ligue de hockey junior de l’Ouest (WHL).