Aaron Rodgers transformé par un hallucinogène

Aaron Rodgers est persuadé qu’il est «une personne plus compréhensive et indulgente» depuis qu’il a vécu deux expériences avec de l’ayahuasca, un hallucinogène, au Pérou.

Le quart-arrière des Packers de Green Bay a fait cette révélation lors d’un entretien avec le réseau NBC Sports. Il a vécu la chose une première fois avant la saison 2020 et est retourné en Amérique du Sud pendant la dernière saison morte.

Rodgers croit que de consommer le breuvage épais à base de lianes l’aide à éliminer les «voix négatives».

«Ça me permet de donner pleinement mon cœur à mes coéquipiers, mes proches et à mes relations, parce que j’ai appris à m’aimer pleinement et inconditionnellement», a aussi déclaré le détenteur de quatre titres de joueur par excellence de la NFL.

L’ayahuasca est illégale aux États-Unis, mais Rodgers – qui a vécu ses expériences psychédéliques à l’extérieur du pays – ne semble pas trop s’inquiéter avec ça. Il n’a d’ailleurs jamais enfreint la politique la NFL en matière de toxicomanie, puisqu’il n'a jamais été testé positif à une substance interdite.

Rodgers disputera sa 18e saison dans le circuit Goodell en 2022. L’an dernier, il a été excellent avec une récolte de 4115 verges et 37 touchés.