Une autre bonne sortie de Charles Leblanc

Le Québécois Charles Leblanc a frappé deux coups sûrs et inscrit un point dans un gain de 3 à 0 des Marlins de Miami sur les Cubs de Chicago, dimanche après-midi, au Wrigley Field.

L’athlète de 26 ans s’est ainsi rendu sur les sentiers au moins une fois par rencontre lors de ses huit premiers match en carrière dans le baseball majeur.

Dans l’affrontement du jour, il a cogné un simple en deuxième manche et un double trois engagements plus tard. Installé au deuxième coussin, il a vu son coéquipier Jacob Stallings expulser la balle à l’extérieur des limites du terrain et produit les deux premières réussites de ce duel.

Leblanc a aussi été retiré par des jeux défensifs à ses deux autres présences au bâton dans ce dernier match d’une série de trois face aux Cubs. Les Marlins ont d’ailleurs évité le balayage en l’emportant.

Au total les favoris de la foule n’ont frappé que deux coups sûrs. Le partant du club floridien Jesus Luzardo (3-4) a œuvré pendant sept manches et a passé sept rivaux dans la mitaine. Il a donné un coup sûr et une passe gratuite. Le spécialiste des fins de parties Tanner Scott a quant à lui retiré deux adversaires sur des prises en neuvième manche et a récolté son 15e sauvetage de la présente campagne.

Le revers est allé au dossier d’Adrian Sampson (0-3). Le vétéran de 30 ans a obtenu le départ et est resté sur la butte pendant six manches. En plus de la longue balle qu’il a accordée à Stallings, il a également permis à Peyton Burdick d’étirer les bras.

Leblanc et les Marlins renoueront avec l’action mardi, lors du premier match d’une série de trois contre les Phillies à Philadelphie.