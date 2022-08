L’or et un record pour Evan Dunfee

Le Canadien Evan Dunfee a remporté l’or et fracassé le record des Jeux du Commonwealth au 10 000 mètres en marche, dimanche, au Royaume-Uni.

L’athlète de 31 ans a réussi un chrono de 38 minutes et 36,37 secondes, ce qui représente également un record canadien. Il s’est détaché de son plus proche rival par une quarantaine de mètres pendant le dernier tour de la compétition.

Dunfee n’a par ailleurs pas été le seul représentant de l’unifolié à décrocher une médaille d’or sur la piste d’athlétisme à Birmingham, puisque Natassha McDonald, Aiyanna Stiverne, Micha Powell et Kyra Constantine ont triomphé au 4x100 mètres. Elles ont réussi un temps de 3 minutes 25,84 secondes pour devancer les Jamaïcaines et les Écossaises.

Tammara Thibeault en or

À la boxe, la Montréalaise Tammara Thibeault a remporté l’or chez les 75 kg. Pour ce faire, elle a battu la Mozambicaine Rady Adosinda Gramane par décision unanime des juges.

Il s’agit de la première médaille d’or de l’histoire canadienne en boxe féminine aux Jeux du Commonwealth.

Des médailles au volleyball

En volleyball de plage, les Canadiennes Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes ont remporté les grands honneurs en vainquant les Australiennes Taliqua Clancy et Maria Artacho 22-24, 21-17 et 15-12.

De leur côté la paire composée de Sam Schachter et Daniel Dearing a dû se contenter de la médaille d’argent, après avoir baissé pavillon contre les Australiens Paul Burnett et Chris McHugh 17-21, 21-17 et 20-18.

Un troisième médaille pour Mia Vallée

En plongeon, Mia Vallée a remporté une troisième médaille en autant de journées. La native de Beaconsfield a gagné le bronze au tremplin de trois mètres. Elle a fait preuve de ténacité, elle qui était huitième après son premier plongeon.

Vallée avait aussi mis la main sur une médaille de bronze au trois mètres synchronisé samedi et sur une médaille d’or au tremplin d’un mètre vendredi.

Finalement, le Saskatchewanais Rylan Wiens a obtenu l’argent à la tour de 10 mètres.