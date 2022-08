Les Capitales sortent de leur torpeur

Les Capitales de Québec ont finalement mis fin à leur longue série de défaites en battant les Aigles de Trois-Rivières 9 à 1, dimanche, au Stade Canac.

La troupe du gérant Patrick Scalabrini avait perdu ses huit derniers duels. Elle a également évité d’être balayée par l’autre formation québécoise de la Ligue Frontière.

L’attaque des Capitales, qui avait beaucoup de difficultés dernièrement, s’est mise en marche en troisième manche. Jeffry Parra et Ruben Castro ont produit les deux premiers points du match, en frappant respectivement un double et un simple.

Deux tours au bâton plus tard, les favoris de la foule ont ajouté quatre autres points à leur récolte du jour. Parra a d’ailleurs réussi un autre double pendant cette séquence.

Sur Twitter, les Capitales ont annoncé avant la rencontre que le receveur de 24 ans était leur joueur du mois de juillet. Lors de celui-ci, il a maintenu une moyenne au bâton de .293, frappé trois doubles, 12 circuits et produits 26 points. Défensivement, il a retiré 13 des 17 coureurs qui ont tenté de réaliser un vol de but.

Trois autres points se sont ajoutés du côté des Capitales en huitième. Juste un peu plus tôt, Steve Brown a frappé un circuit en solitaire et permis à la formation de la Mauricie d’éviter le blanchissage.

Au monticule, Carlos Sano (2-2) a œuvré pendant huit manches et obtenu le gain. Il a permis un point sur quatre frappes en lieu sûr et donné un but sur balle. Le natif de la République dominicaine a aussi passé cinq représentants des Aigles dans la mitaine. Le releveur Nick Horvath est venu finir le boulot en début de neuvième manche.

La défaite a été encaissée par le partant Sam Belisle-Springer (7-5). Il a permis les six premiers points de ses rivaux en quatre manches et un tiers de boulot.

Les Capitales recevront maintenant les Valleycats de Tri-City pour une série de trois parties présentées à Québec. Le premier match doit avoir lieu mardi. La même journée, les Aigles amorceront une série à l’étranger de trois joutes contre les Miners de Sussex Country.