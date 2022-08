Le coude de Matthew Stafford se porte bien

Bien qu’étant irrité par ce qu’il a décrit comme une «petite douleur», le quart-arrière des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, semblait en pleine possession de ses moyens sur le terrain, samedi.

Ni le joueur ni l’équipe n’ont révélé la nature exacte de cette blessure. Le journaliste de la chaîne NFL Network, Ian Rapoport, avait toutefois avancé, la semaine dernière, qu’il s’agissait d’une tendinite.

S’il a sauté son tour plus souvent qu’autrement depuis le début du camp d’entraînement des champions en titre du Super Bowl, Stafford a certainement rassuré bien des gens en effectuant plusieurs longues passes, samedi.

«Nous avons un excellent plan, a indiqué Stafford au réseau ESPN. Je me sens plus fort chaque fois que je viens ici et que je lance. J'avais l'impression que je pouvais faire n'importe quel lancer aujourd'hui. Et j'essaie juste d'être intelligent quand j'ai ces opportunités pour m'assurer que je peux venir ici, lâcher prise et lancer. (...) [J’essaie] de me sentir aussi bien que possible avant le premier match de la saison tout en obtenant autant de répétitions que je peux [à l’entraînement].»

Pas d’inquiétude

Son entraîneur-chef, Sean McVay, était parmi les gens les plus attentifs lorsque Stafford a sauté sur le terrain. Et à ses yeux, il n’y a aucun doute: l’état de santé de son protégé s’améliore de jour en jour.

«Si vous regardiez [l’entraînement], je ne sais pas vraiment ce que vous pouvez demander sur [le coude] de Stafford, a lancé le pilote. Je veux dire, il a lancé le ballon partout sur le terrain. Nous sommes tout à fait sur la bonne voie avec ce que nous espérions, et je pense que vous pouviez vraiment voir que le ballon quitter ses mains avec vigueur.»

Les Rams disputeront leur premier match préparatoire samedi contre les Chargers. En lever de rideau de la campagne, ils accueilleront les Bills de Buffalo, le 8 septembre.