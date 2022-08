Jolanda Neff fait sa loi au Mont-Sainte-Anne

La pluie a volé la vedette pendant une bonne partie de la course de cross-country distance olympique chez les femmes de catégorie élite, dimanche, au Mont-Sainte-Anne, mais elle n’aura pas suffi pour arrêter la Suissesse Jolanda Neff.

Après sa victoire de vendredi soir en courte piste, Neff a récidivé en dominant la course du jour de bout en bout, et ce, même s’il pleuvait à boire debout pendant la majorité de la compétition.

«C’était génial avec les conditions. C’était sec au début et il y a eu beaucoup beaucoup de pluie. Cela a complètement changé la course. Ce sont les conditions que j’aime le plus.»

«Je ne m’attendais pas à gagner le doubler en fin de semaine, a ajouté Neff. C’est la première fois que ça m’arrive dans ma carrière. C’est une semaine parfaite.»

La Canadienne Sandra Walter a terminé au 13e rang. La Québécoise Cindy Montambault a pour sa part terminé 21e.

«C’était épique, c’est ma première bonne course au Mont-Sainte-Anne depuis 2009, a indiqué Montambault [...]. Lorsqu’il commence à pleuvoir pendant la course, je me sens un peu comme une “warrior”. J’ai eu un surplus d’énergie.»

«Ça fait du bien au moral, parce que j’ai vraiment été malchanceuse cette année a-t-elle poursuivi. Lorsque je n’avais pas de problèmes respiratoires, j’avais des bris mécaniques. Ça finit bien ma saison, je suis vraiment contente.»

Laurie Arseneault a terminé tout juste derrière Montambault. Une crevaison en début de course l’a embêtée. À l’arrivée, elle a éclaté en sanglots en voyant sa famille.

«J’avais un peu le cœur gros, mais je suis vraiment contente de courir devant le monde que j’aime», a-t-elle dit.

Un Français seul en tête

Chez les hommes, le Français Titouan Carod a filé seul en tête, avec 1 minute et 41 secondes d’avance devant le Suisse Filippo Colombo et l’Espagnol David Valero Serrano.

«Gagner ma première Coupe du monde au Québec, c’est extraordinaire, a-t-il déclaré. La qualité de mes descentes a fait la différence. La pluie qui est tombée pendant la course des femmes m’a beaucoup aidé. Le circuit était beaucoup plus glissant. Je me sentais très bien.»

De son côté, Léandre Bouchard a terminé 35e.

«L’ambiance était déjantée, a dit Bouchard. J’ai eu un petit pépin avec une chute et une crevaison, mais je suis reparti rapidement. J’ai donné mon maximum.»

L’Almatois était suivi de son coéquipier Victor Verreault, qui a dû se faire opérer, il y a quelques semaines, en raison d’un cancer.

«Mon sourire à la fin en disait long, a raconté Verreault. J’avais des frissons à l’arrivée. C’est important pour moi de réaliser ce qui m’arrive; je fais des choses que je n’aurais pas crues possibles en mai. C’est incroyable.»