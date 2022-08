Félix Auger-Aliassime calme et serein

Fraîchement revenu de Los Cabos, Félix Auger-Aliassime a rapidement trouvé ses repères à l’Omnium Banque Nationale, dimanche. Il a entamé une semaine qui s’annonce chargée à plusieurs niveaux.

Le Québécois, neuvième raquette mondiale, en sera à une première présence en trois ans au tournoi en sol québécois.

«Ça fait plaisir de revenir à Montréal, a mentionné Félix Auger-Aliassime lors d’une conférence de presse organisée par l’ATP. Je suis un joueur et un jeune homme différent.

«Je me sens beaucoup plus serein et prêt à l’approche du tournoi. J’espère que mes résultats vont le démontrer.»

À sa première expérience, en 2019, il avait bien fait en se rendant au troisième tour où il s’était avoué vaincu devant Karen Kachanov.

Cette année, l’histoire sera différente. Auger-Aliassime se présente devant les amateurs québécois avec un palmarès plus étoffé. Du même coup, les attentes sont plus élevées à son endroit.

«La glace est brisée, a souligné le Québécois. La dernière fois, je voulais réussir mon entrée en matière. À ma première fois à Montréal, je voulais gagner un match.

«C’était un gros soulagement. Même si je n’avais pas gagné le tournoi, j’avais joué du gros tennis. J’ai de bons souvenirs. Ça peut m’enlever un peu de pression pour cette année. J’ai beaucoup d’ambitions, mais je suis calme et serein.»

Une surface qui lui plaît

Quelques jours avant de s’envoler vers le Mexique, Auger-Aliassime a eu la chance de s’entraîner sur le central du Stade IGA.

«Je trouve la surface plutôt bien, a-t-il analysé. On voit un rebond plutôt normal. Pas trop haut et pas trop bas.

«La rapidité est standard à ce que l’on voit dans les autres tournois. J’avais dit à la direction du tournoi que c’était très bien.

«Chaque joueur peut avoir des sensations différentes. J’ai eu de bonnes sensations. C’est agréable de revenir sur un court sur lequel j’ai joué quelques fois et où j’ai eu de bons souvenirs.»

Cette semaine, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer ne participent pas au tournoi de Montréal pour différentes raisons. Cependant, la compétition demeure féroce et le Québécois sait qu’il aura du pain sur la planche.

«C’est un peu différent. Quand tu joues Djokovic et Nadal, c’est dur d’oublier leurs palmarès. Tu essayes d’approcher le match comme un autre, mais ça reste que tu affrontes des géants du tennis.

«De jouer des rivaux qui seront là dans les prochaines années, c’est une motivation supplémentaire à chaque fois. Chaque rencontre est importante. Chaque fois que tu les joues, ça laisse des traces positives ou négatives.»

Chez papa et maman

Auger-Aliassime a toujours la même routine, et ce, peu importe le tournoi dans le monde. Au quotidien, il n’aime pas trop déroger de ses habitudes à l’entraînement ou lors des matchs.

À Montréal, il sera le centre d’attention. Les distractions seront nombreuses. Tout le monde voudra avoir un morceau de lui d’une manière ou d’une autre.

Son équipe de gérance fera tout en son pouvoir afin qu’il soit à mon mieux lorsqu’il se présentera sur le terrain.

«Je vais garder la même routine, a mentionné l’athlète qui aura 22 ans lundi. Ce qui est bien, c’est que je peux rester chez mes parents. Je suis tranquille.

«Je n’ai pas besoin d’être à l’hôtel avec les autres joueurs. Après, c’est une question d’organisation. Quand les choses sont bien organisées, il n’y a pas de problème. J’ai le temps de bien me préparer.»

Auger-Aliassime est arrivé à Montréal samedi en fin de journée en provenance de Los Cabos, au Mexique. Pour se faciliter la vie, il a loué un jet privé pour lui et son équipe.