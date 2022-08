Denis Shapovalov garde le moral malgré sa séquence difficile

Denis Shapovalov connaît une séquence très difficile. Il n’a gagné qu’un seul de ses neuf derniers matchs. Malgré ses déboires sur le terrain, le Canadien tente de demeurer positif.

«Je ne suis pas en mesure de gagner des matchs sur une base régulière, mais je continue de travailler fort, a souligné Denis Shapovalov en conférence de presse. Je m’attends à ce qu’il ait un déclic à un certain moment.

«Ça ne m’inquiète pas. J’ai connu un bon départ au début de la saison où j’ai joué quelques bons matchs. Même si je perds, j’estime que je joue bien.»

Il jure que sa motivation n’a pas été affectée au cours des derniers mois.

«C’est facile de demeurer motivé. Je tente seulement de me concentrer sur le match suivant. On joue au plus niveau, a précisé Shapovalov.

«Évidemment, tu vas connaître de bonnes, mais aussi de mauvaises séquences. Ça fait partie du sport. C’est facile d’être inspiré lorsqu’on joue un tournoi comme celui-ci.»

Gros client

Au premier tour, le tirage au sort ne l’a pas favorisé. Il affrontera l’Australien Alex de Minaur, 21e joueur mondial. Un gros client pour un premier match.

«D’avoir un adversaire aussi solide dès le départ, ça peut me donner du rythme, a affirmé Shapovalov. Il joue très bien. D’ailleurs, il vient de gagner un tournoi (à Atlanta).

«C’est un excellent duel. On a déjà eu de bons matchs ensemble chez les juniors, mais aussi chez les pros. On se connaît bien et je crois que cela donnera un bon spectacle aux amateurs.

«Ce match pourrait me donner une dose de confiance. Ça pourrait m’ouvrir des portes.»

Par contre, l’Australien a remporté les deux matchs entre eux. La dernière fois où ils ont croisé le fer, c’est en 2020 lors du tournoi à la ronde de la Coupe ATP. De Minaur avait eu le dernier mot en trois manches.

Blessure guérie

À Wimbledon, Shapovalov s’est blessé lors de son match de deuxième tour contre l’Américain Brandon Nakashima. Il s’est étiré un muscle à un abducteur à une jambe.

Il avait eu de la difficulté à terminer son match. Par la suite, il a profité des semaines suivantes pour récupérer de cette blessure.

«Ça l’a très bien guéri. J’ai ressenti un peu de douleur à l’entraînement en prévision du tournoi de Washington, a expliqué l’Ontarien. J’ai dû faire attention.

«La semaine, lors de mon match (contre J.J. Wolf), je n’ai pas eu de problème. C’est un très bon signe parce que c’était un long match. Je me sens bien.»