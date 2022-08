Omnium Banque Nationale: match inoubliable pour Weekes

Le Montréalais Jaden Weekes s’est incliné devant l’Allemand Daniel Altmaier, samedi, au premier tour des qualifications de l’Omnium Banque Nationale. Toutefois, ce n’est pas ce qu’il retiendra de son bref parcours.

Weekes, qui en est à ses derniers milles chez les juniors, a eu la chance de disputer son premier match au tournoi montréalais sur le court central devant sa famille et ses amis.

«C’était surréel, a mentionné Jaden Weekes quelques minutes après sa sortie du terrain. Je sais que j’ai perdu le match et que je devrais être déçu. Je le suis, mais j’ai pu savourer l’atmosphère qu’il y avait à l’intérieur du stade pour la première fois.

«J’étais seulement heureux d’être là et de pouvoir profiter du moment.»

L’athlète de 17 ans avait une section spéciale où se trouvaient ses parents et son frère.

«Des fois, je regardais dans leur direction durant mon match. C’était vraiment une belle expérience.»

Pour revenir à sa défaite de 6-3 et 6-4 contre Altmaier, Weekes n’a pas été en mesure d’imposer son style devant le 10e favori des qualifications. Cependant, il faut dire que l’Allemand était plus expérimenté et mieux classé que le Québécois. La logique a été respectée.

Il reste deux tournois chez les juniors à Weekes. Après celui de Repentigny, il bouclera la boucle avec le tournoi junior des Internationaux des États-Unis à New York.

Valise retrouvée

Dans les dernières semaines, Weekes a vécu un voyage particulier en Angleterre. On se souvient qu’Air Canada avait perdu une de ses valises alors que le Montréalais avait un vol direct.

Les représentants lui avaient promis qu’ils retrouveraient sa valise dans un délai de quelques semaines. Ils ont tenu promesse.

«Ils ont retrouvé ma valise trois semaines et demie après l’avoir perdu. J’ai pu aller la récupérer à l’aéroport, a raconté Weekes. Je suis soulagé.

«Tout mon équipement (deux paires de souliers conçues pour des matchs sur gazon et une machine pour corder ses raquettes) était là.»

Dossier réglé. Comme on dit, les voyages forment la jeunesse.