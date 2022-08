Mia Vallée continue de s'illustrer aux Jeux du Commonwealth

Un jour après avoir raflé l’or dans l’épreuve du tremplin de 1 m, la Québécoise Mia Vallée a poursuivi son année faste en montant sur la troisième marche du podium au 3 m synchronisé, samedi aux Jeux du Commonwealth, à Birmingham.

Vallée et sa partenaire Margo Erlam ont obtenu un pointage de 297,00, et n’ont été devancées que par les Australiennes Maddison Keeney et Anabelle Smith et les Malaisiennes Yan Yee NG et Nur Binti Sabr.

«Quand nous nous sommes qualifiées pour les Jeux du Commonwealth, je pense qu’aucune de nous n’avait une médaille en synchro sous le radar. De repenser à ce moment et de le comparer avec aujourd’hui, médaille de bronze autour du cou, c’est vraiment excitant», a indiqué Vallée, selon un communiqué de Plongeon Canada.

La plongeuse de 21 ans et sa partenaire, native du Manitoba, ont quelque peu peiné lors de leur deuxième tentative, mais ont tout de même tiré une grande satisfaction de leur performance de la journée.

«Nous sommes toutes les deux très fières de ce que nous avons fait. C’était la meilleure liste que nous avons faite depuis que nous avons commencé à travailler ensemble », a dit Vallée.

Cette dernière luttera notamment avec Erlam lors de l’épreuve du 3 m individuel, qui aura lieu dimanche.

«Je me sens vraiment bien! J’espère pouvoir monter sur le podium une troisième fois au 3 m individuel demain [dimanche]. J’ai de grandes attentes pour cet événement aussi», a-t-elle conclu.

Un record et l’or pour Camryn Rogers

Du côté de l’épreuve féminine de lancer du marteau, la Canadienne Camryn Rogers a brillé de mille feux en établissant un record des Jeux du Commonwealth sur son premier et dernier lancer de la compétition.

En atteignant une distance de 74,68 mètres, Rogers a aisément dépassé ses rivales ; sa plus proche poursuivante, la Néo-Zélandaise Julia Ratcliffe, a lancé le marteau près de 4,5 mètres moins loin qu'elle.

Âgée de 23 ans, Rogers vient de remporter l’argent aux Championnats du monde d’athlétisme et semble avoir le vent dans les voiles.

«C’est une très bonne séquence, a-t-elle glissé à Athlétisme Canada. J’ai eu la chance de dédier toute mon énergie à ces Jeux du Commonwealth, qui sont mes premiers. J’ai beaucoup d’énergie.»

C’est par ailleurs sa compatriote Jillian Weir qui a clos le podium grâce à une distance de 67,35 mètres.