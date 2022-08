Mayfield ou Darnold? La question persiste encore en Caroline

L’entraîneur-chef des Panthers de la Caroline, Matt Rhule, ne semble aucunement pressé de dévoiler l’identité du quart-arrière auquel il fera confiance lors de la première semaine d’activités de la NFL.

Crédit photo : AFP

La course est entre Sam Darnold et Baker Mayfield, alors qu’aucun des deux ne s’est montré plus dominant que l’autre depuis le début du camp d’entraînement.

Les Panthers joueront un premier match préparatoire contre les Commanders de Washington, dimanche, avant d’amorcer une semaine durant laquelle ils tiendront deux entraînements conjoints avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Ils affronteront ces derniers dans le cadre de leur deuxième match préparatoire.

Une décision finale ne sera pas prise avant la fin de ce duel.

«Je ne m’impose aucun échéancier sur la question des quarts-arrière jusqu’à ce qu’on revienne de la semaine contre les Patriots, a affirmé Rhule, dont les propos ont été repris par le réseau ESPN, samedi. La semaine contre les Patriots sera décisive pour nous. Ça nous montrera où en sont rendus les gars.»

Les entraînements ne permettent pas non plus d’identifier un favori, alors que Darnold et Mayfield partagent équitablement les répétitions au sein de la première et de la deuxième équipe.

Le personnel d’entraîneurs devra ainsi «étudier les bandes vidéos afin de voir lequel maîtrise le mieux l’attaque».

Mayfield et Darnold ont chacun été sélectionnés durant la première ronde du repêchage de 2018, respectivement au premier et troisième rang, par les Browns de Cleveland et les Jets de New York.

Darnold a toutefois eu plus de temps pour s’acclimater au livre de jeux de son entraîneur, lui qui compte déjà une saison dans l’uniforme des Panthers, après avoir été échangé en avril 2021. Pour sa part, Mayfield en sera à sa première année sous de nouvelles couleurs, lui qui a changé d’adresse après que les Browns aient fait l’acquisition de Deshaun Watson.