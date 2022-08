Les Canadiens s’illustrent en descente chez les juniors au Mont-Sainte-Anne

Les cyclistes canadiens ont été en mesure de s’imposer, samedi matin, lors des compétitions de descentes dans les catégories juniors, dans le cadre de la 30e édition du Vélirium, au Mont-Sainte-Anne.

Chez les hommes, cinq Canadiens ont terminé dans le top dix. En confiance après sa course – avec un temps de 4 min 13 s, qui devançait de six secondes le meilleur temps à ce moment du Canadien Bodhi Khun—Jackson Goldstone de la Colombie-Britannique a levé les bras au ciel, en plus d’animer la foule.

Sa victoire a été confirmée quelques secondes plus tard lorsque le Britannique Jordan Williams a terminé deuxième.

«Je n’ai pas vraiment fait d’erreurs, peut-être une, mais cela ne m’a pas ralenti, a dit Jackson Goldstone après sa course avec un large sourire. La foule était vraiment bonne. C’est super d’entendre les encouragements et ça me motivait à me dépasser.»

«C’est une belle façon pour moi de finir chez les juniors, a-t-il ajouté. [...] Au dernier saut, je n’ai pas vu le temps, mais j’ai vu du vert à l’écran [indiquant la première position] et je me suis dit “ yeaaaahhh”. C’est un très bon temps, mais je ne peux pas dire que c’est dominant. Les autres athlètes sont très bons. J’ai tout donné sur la piste.»

Chez les femmes juniors, la Canadienne Gracey Harmstreet a terminé en troisième position avec un temps de 5 min 16,805 s, à huit dixièmes de la deuxième place et à sept secondes de la gagnante Phoebe Gale.

«J’ai passé près de tomber quelques fois, a indiqué Gracey Harmstreet. [...] Malgré tout, je pense que je suis en bonne position pour remporter le Championnat du monde junior.»