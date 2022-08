Des débuts ardus pour Mitch White

Le premier départ avec les Blue Jays de Toronto du lanceur Mitch White ne s’est pas passé comme prévu, les Twins profitant de plusieurs blessures du côté des visiteurs pour l’emporter 7 à 3, samedi soir, au Minnesota.

Le joueur de 27 ans a rejoint la seule formation canadienne du baseball majeur la semaine dernière en compagnie d’Alex De Jesus. En retour, les Jays ont cédé aux Dodgers de Los Angeles les artilleurs Moises Brito et Nick Frasso.

Rappelé des rangs AAA plus tôt dans la journée, White a passé quatre manches et deux tiers sur la butte avant d’être retiré du match. Il a permis trois points sur six coups sûrs et un but sur balles. Byron Buxton et Jorge Polanco ont frappé des roulants payants au troisième assaut.

Tim Mayza s’est amené en cinquième manche pour venir en aide à White. Le releveur avait déjà accordé deux points quand sa rencontre s’est conclue de façon impromptue. Le gaucher s’est disloqué l’épaule droite en effectuant une glissade pour retirer au marbre un coureur des Twins.

Bo Bichette a produit tous les points de Toronto, à commencer par les deux premiers sur sa 15e longue balle de l’année, en quatrième manche. En huitième, son simple a poussé Vladimir Guerrero fils à la plaque.

Avant la rencontre, les Jays ont annoncé que le voltigeur George Springer avait été placé sur la liste des blessés pour 10 jours en raison d’une inflammation au coude droit. C’est le Québécois Otto Lopez qui a ainsi été rappelé et qui a passé le match au banc de l’équipe, n’étant pas utilisé par le gérant intérimaire John Schneider.

Le joueur de 23 ans a pris part à une rencontre avec Toronto la saison dernière, effectuant une présence au bâton. En 2022, il a aussi été rappelé des ligues mineures au mois de juin.

Les Yankees méconnaissables

À St. Louis, les Yankees de New York ont subi un quatrième revers consécutif en étant blanchis par les Cardinals 1 à 0.

L’attaque des Bombardiers du Bronx était véritablement en panne, ne réussissant que deux coups sûrs. Ce fut chaque fois aux dépens du partant Jordan Montgomery (4-3), qui a enregistré la victoire pour sa sortie de cinq manches.

Dans les quatre dernières manches, les releveurs Jordan Hicks, Genesis Cabrera et Giovanny Gallegos n’ont permis ensemble que deux buts sur balles. Le troisième a ainsi récolté le 11e sauvetage de sa campagne.

L’attaque des Cardinals n’a pas été bien plus menaçante que celle des Yankees, avec seulement cinq frappes en lieu sûr. Domingo German (1-2) a accordé le seul point du match au premier assaut, sur un simple de Nolan Arenado.

En plus de ses deux défaites contre St. Louis, New York avait aussi été vaincu deux fois par les Mariners deux fois, plus tôt cette semaine.