Un cinquième match de suite sans défaite?

Invaincu à ses quatre derniers matchs avec trois victoires et une nulle, le CF Montréal reçoit l’inter Miami, ce soir, au Stade Saputo.

La rencontre sera présentée dès 18h30 à TVA Sports et sur TVA Sports Direct.

La troupe de Wilfried Nancy se porte bien par les temps qui courent, ayant remporté une belle victoire de 2-1 en milieu de semaine à Columbus, un adversaire direct au classement.

Miami a également obtenu une victoire en milieu de semaine, à San Jose. Ce gain a toutefois été coûteux, puisque les deux premiers attaquants de l’équipe, Leo Campana et Gonzalo Higuain, ont quitté le match sur blessure. S’il est certain que le premier s’absentera un certain temps, le second pourrait peut-être reprendre l’action dès ce soir.

L’entraîneur de Miami, Phil Neville, se méfie énormément des Montréalais.

«Ils sont très forts à la maison, ils mettent la pression de façon très agressive, ils ont un système très fluide et nous devrons être aux aguets tactiquement», a-t-il indiqué dans des propos repris par le «Miami Herald».

Son homologue montréalais, lui, ne tient rien pour acquis même si l’équipe occupe une enviable troisième position au classement dans l’Est (Miami est 8e).

«Il n’y a aucun match facile, expliquait Nancy, hier. Tous les matchs sont difficiles, spécifiquement au Stade Saputo. Maintenant, l’équipe a mis les standards hauts, donc les gens s’attendent à ce qu’on gagne tous les matchs. J’espère qu’on va tous les gagner, mais ce sera difficile quand même.»

Nancy n’a pas voulu indiquer qui, de Sebastian Breza ou James Pantemis, allait être devant le filet montréalais ce soir.

Montréal n’a pas encore croisé Miami cette saison, sauf en matchs préparatoires. Leur dernier duel officiel date donc du 31 juillet 2021, quand les Floridiens l’avaient emporté 2 à 1 au Lockhart Stadium.