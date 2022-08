Koné à Norwich City : Renard dément la rumeur

Le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, a remis les pendules à l’heure quant à la rumeur qui a circulé dernièrement, selon laquelle le CF Montréal aurait eu un accord avec le club de deuxième division anglaise, Norwich City, pour le transfert d'Ismaël Koné.

Voyez l'entrevue complète, tirée du segement Dans l'oeil du Renard, dans la vidéo ci-dessus.

« Je tiens à rectifier quelques choses. Il y a une information qui est sortie comme quoi on avait un accord avec Norwich City pour d’Ismaël Koné. Oui, on a eu des offres pour certains joueurs, mais nous n’avons jamais eu d’accord avec un club. »

« La rumeur disait que c’était Koné et son agent qui avaient refusé une proposition de Norwich, mais c’est faux! Un club ne peut pas parler avec notre joueur s’il n’y pas d’accord entre les clubs. »

« On a eu des offres pour lui et pour d’autres, mais on n’a pas trouvé d’accord. »

Renard est également revenu sur la dernière période des transferts du club et sur le travail de son entraineur-chef Wilfired Nancy.