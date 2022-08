Omnique Banque Nationale: Nadal se retire

Les partisans de tennis montréalais n’auront pas la chance de voir Rafael Nadal lors de l’Omnium Banque Nationale, car l’Espagnol s’est retiré de la compétition en raison d’une blessure abdominale.

C’est ce que les organisateurs du tournoi ont annoncé vendredi, par voie de communiqué.

«Nous sommes certainement très déçus que Rafael ne soit pas en mesure de se joindre à nous. Champion de notre tournoi à cinq reprises, dont la dernière édition masculine à Montréal en 2019, il était évidemment très attendu par les amateurs et nous avions tous bien hâte de le revoir en action au Stade IGA», a mentionné Eugène Lapierre, directeur du tournoi de Montréal.

«Après avoir parlé avec mon médecin, nous préférons être conservateurs et donner quelques jours de plus à mon corps avant de retourner à la compétition, a quant à lui déclaré Nadal. Je tiens à remercier Eugène, le directeur du tournoi, et toute son équipe pour leur compréhension et pour m'avoir soutenu dans cette décision. Je suis très triste de ne pas pouvoir venir à Montréal. C'est un tournoi que j'ai remporté cinq fois et j'adore y jouer. J'espère sincèrement que je pourrai revenir au tournoi pour jouer devant la foule qui est toujours incroyable.»

L’ancien numéro 1 mondial était la troisième tête de série de l’édition 2022 de l’Omnium Banque Nationale de Montréal. En raison de son forfait, l’Américain Mackenzie McDonald évitera de passer par les qualifications et se joindra directement au tableau principal.