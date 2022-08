MLS: énorme prise du D.C. United

Le D.C. United a fait l’acquisition de l’attaquant du Crystal Palace Christian Benteke.

Le club de la Major League Soccer (MLS) en a fait l’annonce vendredi, au lendemain de la date limite des transferts dans le circuit.

Le Belge se joint à la formation de Washington en tant que joueur désigné et a paraphé un contrat de deux ans et demi. Il sera donc associé au D.C. United jusqu’à la conclusion de la campagne 2024. L’équipe possède également une option pour la saison suivante.

«Christian est un joueur d’élite qui a joué au plus haut niveau pendant longtemps, a déclaré l’entraîneur-chef Wayne Rooney dans un communiqué de son organisation. Son expérience et son habileté à inscrire des buts aideront l’équipe. Je suis excité pour le club et pour moi-même d’avoir obtenu ses services. Il fera une énorme différence.»

Benteke a passé les 10 dernières saisons dans la Premier League, en Angleterre. Il a notamment porté les couleurs d’Aston Villa et de Liverpool. Dans ce circuit, il a touché la cible 86 fois et fourni 23 passes décisives en 280 matchs.

Le D.C. United accueillera le nouveau venu à bras ouverts, alors que l’équipe connait une saison difficile en 2022. Jusqu’à maintenant, la troupe de Rooney a maintenu un dossier de 6-3-13 et occupe le dernier rang dans l’Association de l’Est.

Le LAFC s’améliore

Le Los Angeles FC a aussi ajouté un joueur désigné à ses rangs, en mettant la main sur l’attaquant du AS Saint-Étienne Denis Bouanga.

Le Gabonais a fait mouche à 26 reprises en 96 parties avec le club français en première division. Saint-Étienne a toutefois été relégué en Ligue 2 en vue de la campagne 2022-2023.

«Denis est un attaquant au sommet de sa carrière et est un excellent complément à notre groupe, a déclaré le directeur général du LAFC, John Thorrington, dans un communiqué. C'est un joueur très convoité, et nous lui sommes reconnaissants, ainsi qu’à sa famille, d'avoir choisi de poursuivre sa carrière à Los Angeles.»

Bouanga est le troisième joueur désigné de l’organisation californienne, après Carlos Vela et Brian Rodriguez.

En bref

Les Earthquakes de San Jose ont acquis le défenseur Carlos Akapo, un Équatoguinéen qui évoluait jusqu’à tout récemment pour le Cadiz CF, en Espagne.

Le Charlotte FC a mis la main sur le milieu de terrain Nuno Santos en provenance de Benfica, au Portugal. Il occupera l’un des postes de joueur international avec l’équipe de la Caroline du Nord.

Le Real Salt Lake a pour sa part obtenu le défenseur Bryan Oviedo, qui vient de remporter le championnat danois avec le FC Copenhague. Le Costaricien de 32 ans a aussi joué en Premier League anglaise avec Everton et Sunderland.