Maude-Aimée Leblanc plie bagage en Écosse

L’Écosse n’a pas souri à la Québécoise Maude-Aimée Leblanc. Malgré une grande amélioration à sa deuxième ronde de l’Omnium britannique de golf, elle n’est pas parvenue à échapper au couperet, vendredi.

Après une désastreuse entrée en matière jeudi, où elle a remis une carte de 76 (+5), la golfeuse de 33 ans a retranché un coup à la normale en deuxième ronde. Sa carte cumulative de +4 ne lui permet toutefois pas de participer aux rondes de fin de semaine, alors que le couperet a été établi à +3.

Dans une journée mouvementée, au cours de laquelle elle a inscrit quatre oiselets et trois bogueys, Leblanc est passée à un cheveu de remettre une carte de 69 (-2), ce qui lui aurait permis de prolonger son séjour. Elle a toutefois fauté au dernier fanion, une normale 5.

Seule autre Canadienne en lice, Brooke M. Henderson a fait preuve de constance pour prendre le 17e rang à égalité. Elle a remis une deuxième carte consécutive de 70 (-1), notamment grâce aux trois oiselets qu’elle a réussis entre les deuxième et sixième fanions.

La Sud-Coréenne In Gee Chun, 11e joueuse mondiale, s’est emparée de la tête après avoir joué 66 (-5), la deuxième meilleure carte de la journée. Elle affiche un pointage cumulatif de -8.

Ce sont la Suédoise Madelene Sagstrom et la Sud-Africaine Ashleigh Buhai qui ont le plus brillé en retranchant six coups à la normale, leur permettant de prendre le deuxième échelon à égalité à -7.