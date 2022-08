Matt Miazga effectue un retour en MLS

Le défenseur américain Matt Miazga, qui a amorcé une aventure européenne il y a six ans après de prometteurs débuts avec les Red Bulls de New York, est de retour en Major League Soccer (MLS). Le FC Cincinnati a fait l’acquisition du joueur de 27 ans, vendredi.

Pour ajouter Miazga, le club de l’Ohio a déboursé un montant d’allocation ciblé et a profité du premier rang d’allocation de la MLS. Cincinnati avait temporairement cédé cette position, qui permet d’avoir la priorité quand il est question d’acquérir des membres de l’équipe nationale américaine ou des joueurs revenant dans le circuit Garber, au Toronto FC pour un montant d’allocation général de 175 000 $.

Les «Reds» ont ramené via un prêt le défenseur canadien Richie Laryea. Toronto est ainsi retourné au bas de la liste d’allocation puisqu’il a ajouté un joueur.

Miazga a rejoint le club anglais de Chelsea en 2016, alors qu’il n’était âgé que de 20 ans. Il a très peu joué pour les «Blues», étant plutôt prêté à travers l’Europe. Il a porté les couleurs du Vitesse Arnhem (Pays-Bas), du FC Nantes (France), de Reading (Angleterre), d’Anderlecht (Belgique) et d’Alaves (Espagne) au cours des dernières saisons.

«Matt est un défenseur dominant qui a une tonne d’expérience internationale au sein de plusieurs grandes ligues d’Europe. Mais sa connaissance de ce que ça prend pour compétitionner et gagner en MLS, en plus de sa personnalité et sa force mentale, est ce qui nous a attiré vers cette opportunité», a indiqué par voie de communiqué le directeur général du FC Cincinnati, Chris Albright.

Sélectionné 22 fois avec l’équipe nationale des États-Unis, Miazga s’est dit heureux de rentrer au bercail. Il avait effectué 38 apparitions en MLS avec les Red Bulls entre 2013 et 2015.