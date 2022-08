Les Sea Dogs ont un nouvel entraîneur-chef

Les Sea Dogs de Saint John ont offert une promotion à Travis Crickard, qui sera dorénavant l’entraîneur-chef du club.

Le club de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) en a fait l’annonce vendredi.

Crickard œuvrait comme adjoint chez les Sea Dogs depuis novembre 2021. Il était donc du groupe d’entraîneurs qui a mené la formation à la conquête de la coupe Memorial en juin dernier.

Rappelons que l’organisation des Maritimes avait congédié l’entraîneur-chef Gordie Dwyer avant la tenue du prestigieux tournoi, et ce, après une décevante déconfiture lors des séries éliminatoires de la LHJMQ. C’est Gardiner MacDougall, prêté par l’Université du Nouveau-Brunswick, qui avait dirigé les Sea Dogs pendant la coupe Memorial.

«Je suis très reconnaissant de l'opportunité qui m'est offerte par le directeur général Trevor Georgie et par le propriétaire Scott McCain, a dit Crickard dans un communiqué de son équipe. Après notre conquête de la coupe Memorial, je veux continuer le travail avec cette équipe et faire honneur au succès des Sea Dogs en développant la prochaine cuvée d'athlètes sur la patinoire et de jeunes hommes à l'extérieur de la patinoire.»