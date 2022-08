Les Devils règlent le cas Miles Wood

Les Devils du New Jersey et l’attaquant Miles Wood n’auront finalement pas besoin de l’arbitrage, puisque les deux camps se sont entendus sur les modalités d’un contrat d’un an, jeudi.

L’Américain et le club de la Ligue nationale avaient rendez-vous devant un arbitre ce samedi. Le patineur empochera finalement 3,2 millions $ en 2022-2023.

Woods a été limité à trois matchs la saison dernière, et ce, en raison d’une blessure à une hache. En carrière dans le circuit Bettman, il a touché la cible 65 fois et fourni 56 mentions d’aide pour 121 points en 326 rencontres.

L’ailier gauche avec été sélectionné en quatrième ronde (100e au total) du repêchage de 2013.

Avec la signature de Woods, les Devils ont dorénavant réglé tous leurs dossiers concernant leurs joueurs autonomes avec compensation qui avaient fait valoir leur droit à l’arbitrage. Le club s’était précédemment entendu avec les attaquants Tyce Thompson et Jesper Bratt, ainsi qu’avec le gardien Vitek Vanecek.