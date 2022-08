Les anciens Expos débarquent à Québec

Après avoir visité Sherbrooke et Granby, plusieurs anciens joueurs des Expos de Montréal seront à Québec, samedi, dans le cadre d’une tournée de balle-molle organisée par Expos Fest.

Parmi les joueurs qui débarqueront au Stade Canac, l’ancien releveur Mel Rojas est venu de la République dominicaine pour prendre part à ces matchs caritatifs.

«Je demeure maintenant à Santo Domingo, a précisé Rojas. J’ai été entraîneur des lanceurs pour les Padres [de San Diego] pendant quelques années, à leur académie en République dominicaine à San Cristobal, mais maintenant, à 55 ans, je profite tranquillement de la vie. C’est vraiment un plaisir pour moi d’être ici au Québec, où j’ai passé de belles années avec les Expos.»

Rojas, qui a notamment totalisé 109 sauvetages avec le club montréalais, a évolué pour les Expos de 1990 à 1996 avant de revenir brièvement en 1999 au moment de conclure sa carrière dans le baseball majeur.

«J’ai envoyé une ligne à l’eau et j’ai été agréablement surpris que Mel accepte de faire le voyage, a avoué Perry Giannias, grand manitou d’Expos Fest. C’est vraiment bien de l’avoir avec nous, il fait partie de l’histoire des Expos. Il est le neveu du gérant Felipe Alou et il a aussi été un excellent releveur pour l’équipe.»

Malgré la retraite, le baseball continue de faire voyager Rojas, à l’occasion, lui dont le fils, Mel Rojas Junior, évolue actuellement au Japon.

«C’est un voltigeur et il a même été nommé joueur par excellence en Corée du Sud en 2020, a noté fièrement Rojas, soulignant au passage sa saison de 47 circuits et 135 points produits avec un club basé à Suwon. Je suis allé le visiter en Corée en 2019 et j’ai l’intention d’aller le voir au Japon dans la prochaine année.»

Près du million de dollars

Avec cette tournée de quatre parties qui se conclura à Lachine dimanche, les événements Expos Fest se rapprochent de l’objectif d’amasser un million de dollars pour la recherche sur une forme de cancer du cerveau chez les enfants, soit le gliome pontique intrinsèque diffus (DIPG).

«C’est extraordinaire de voir à quel point on fait plaisir aux gens pendant cette tournée, a noté Giannias. Il y a tous ces jeunes, même s’ils n’ont pas connu les joueurs, mais aussi les moins jeunes qui sont contents de rencontrer les anciens Expos et d’obtenir des autographes. Et tout ça vient servir la cause.»

À Québec, les représentants des Expos, rassemblant également Jose Vidro, Denis Boucher, Bill «Spaceman» Lee et Ross Grimsley, parmi tant d’autres, affronteront alors une équipe formée d'anciens joueurs des Capitales de Québec. Eddie Lantigua, Michel Laplante, Patrick Scalabrini et Jean-Philippe Roy y seront notamment. La partie de balle-molle des anciens Expos est prévue dès 16h, soit avant celle de la Ligue Frontière de baseball entre les Capitales et les Aigles de Trois-Rivières. Un billet donnant accès à la rencontre des Capitales permet d’assister au match des anciens Expos.