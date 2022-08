L'arrivée de Chinonso Offor confirmée

Le CF Montréal a profité de la fermeture de la fenêtre des transferts estivale en Major League Soccer (MLS) pour ajouter du poids à son attaque, ajoutant Chinonso Offor du Fire de Chicago, jeudi.

Le Bleu-Blanc-Noir a déboursé un montant de 325 000 $ en allocation générale pour greffer le Nigérian de 22 ans à son groupe. Le Fire pourrait toucher une somme de 275 000 $ supplémentaire selon les performances du joueur. L’équipe de l’Illinois conservera également les frais de transfert et le salaire d’Offor en 2022.

L’attaquant de pointe a été moins utilisé cette saison que la précédente, étant derrière Kacper Przybylko et Jhon Duran dans la hiérarchie. Il a pris part à sept rencontres, dont trois comme titulaire, et a marqué un but. En 2021, Offor avait vu de l’action dans 34 matchs, la plupart du temps comme substitut, et avait ajouté un filet et deux passes décisives.

Montrant un gabarit de 6 pi 3 po et 185 lb, le nouveau venu pourra servir de solide doublure à Romell Quioto et Kei Kamara à l’avant.

«C’est une opportunité qui est survenue tout juste avant la fin de la fenêtre des transferts. Je le connaissais déjà depuis son passage en Europe et la situation à Chicago nous permettait de faire son acquisition maintenant pour le futur», a indiqué directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard, dans une déclaration écrite.

«C’est un jeune joueur qui est grand et puissant donc un excellent profil pour la MLS et un projet à long terme pour nous. Le Fire avait investi plus d’argent en lui et l’occasion était très intéressante pour nous. Cette opportunité pour le futur ne veut pas dire qu’il y aura des départs même si la fenêtre est encore ouverte pour les joueurs qui quittent», a fait savoir Renard.

Avant de se joindre au Fire, Offor a évolué en Europe avec des clubs chypriotes et lettons.