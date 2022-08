Jeux du Commonwealth: excellente récolte pour les lutteurs canadiens

Les athlètes canadiens se sont réveillés du bon pied vendredi à Birmingham, en Angleterre, eux qui ont ajouté huit médailles à la récolte nationale aux Jeux du Commonwealth.

Les lutteurs de la sélection de l’unifolié ont été particulièrement efficaces, amassant six des huit médailles du jour.

Amar Dhesi, dans la catégorie des 125 kg, chez les hommes, a été le seul à se voir passer une médaille d’or autour du cou. Il n’a eu besoin que de 2 min 10 s - sur un temps maximal de six minutes – pour faire grimper le pointage à 9 à 2 et défaire le Pakistanais Zaman Anwar en l’immobilisant au sol.

Ana Godinez Gonazalez est passé bien près d’obtenir le même résultat que Dhesi, elle qui avait pris une avance de 4 à 0 en finale, face à l’Indienne Sakshi Malik, mais cette dernière a réussi un tour de force en l’emportant en immobilisant la représentante de l’unifolié au sol. Godinez Gonazalez a ainsi mis la main sur la médaille d’argent, tout comme Linda Morais, dans les 68 kg chez les femmes, et Lachlan McNeil, du côté des 65 kg femmes, style libre.

Les deux autres médailles canadiennes du jour en lutte, toutes en bronze, ont été obtenues par Hannah Taylor, dans la catégorie des 57 kg femmes, et Alex Moore, chez les 86 kg hommes, style libre.

Les deux autres médailles au plongeon

Au tremplin, Mia Vallée est montée sur la plus haute marche du podium au 1 m, après avoir raflé l’argent dans cette même épreuve aux Championnats du monde, en juin.

La Canadienne a été dominante en finale, elle qui a réussi le deuxième meilleur pointage au premier plongeon, avant de prendre la première position au terme du second saut, ne regardant jamais derrière elle par la suite.

Elle a ainsi conclu l’épreuve avec 12,25 points d’avance sur sa plus proche poursuivante, l’Australienne Brittany Mae O’Brien. L’Anglaise Amy Elisabeth Rollinson a complété le podium.

Lors de la finale suivante, mettant en vedette les hommes sur la plateforme de 10 m, Rylan Wiens et Nathan Zsombor-Murray ont enchainé avec une médaille d’argent.

La paire canadienne pointait d’ailleurs au premier rang après quatre des six premiers plongeons, mais les Anglais Matthew Lee et Noah Williams, éventuels vainqueurs de l’épreuve, ont profité du cinquième saut pour passer devant les médaillés d’argent. Wiens et Zsombor-Murray ont conclu à 15,93 points des vainqueurs.