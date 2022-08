EN DIRECT | Tirage au sort de l'Omnium Banque Nationale

C'est l'heure du tirage officiel de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers, à Montréal, qui déterminera la composition du tableau principal du tournoi.

Le Canadien Denis Shapovalov affrontera l'Australien Alex De Minaur, 21e joueur au monde, au premier tour. Shapovalov est pour sa part 22e. Il vient tout juste de perdre sa 21e place aux dépens de De Minaur, qui a remporté le tournoi ATP 250 d'Atlanta la fin de semaine dernière.

Le Québécois Alexis Galarneau, qui a obtenu un laisser-passer pour le tableau principal, sera opposé à une tête d'affiche dès le premier tour. Il s'agit du Bulgare Grigor Dimitrov, 19e au classement de l'ATP.

Parmi les affrontements intéressants du tableau, à noter qu'un duel entre Daniil Medvedev et Nick Kyrgios est possible dès le deuxième tour, si l'Australien remporte son duel de premier tour contre l'Argentin Sebastian Baez. Shapovalov et Galarneau pourraient aussi se retrouver advenant des victoires à leurs premiers matchs.

Pour sa part, Felix-Auger-Aliassime obtient un bye pour le premier tour, et affrontera le gagnant d'un duel de deux joueurs issus des qualifications qui ne sont toujours pas connus pour son premier match du tournoi. Voyez plus bas sa portion de tableau.

Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz, qui font partie des quatre premières têtes d’affiche du tournoi, participent à l'événement. La sensation espagnole s'est retrouvée tout au bas du tableau principal, et obtient évidemment un laissez-passer pour le premier tour.

Le tirage officiel du tournoi de Toronto, qui reçoit les meilleures joueuses au monde cette année, a actuellement lieu.

